«هونر» تدخل سوق الهواتف النحيفة.. خفّة وقوة وأحدث التقنيات!

تواصل شركة Honor تصعيد المنافسة في سوق الهواتف الذكية عبر الترويج لهاتفها الجديد Magic8 Pro Air، الذي تستهدف من خلاله منافسة الهواتف النحيفة من فئة Air التي تقدمها شركتا آبل وسامسونغ.

وبحسب تسريبات متداولة، يأتي الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، مع تصميم فائق النحافة بسماكة تبلغ 6.1 ملم، ووزن يصل إلى 155 غرامًا، في خطوة تعكس تركيز Honor على الجمع بين الخفة والمتانة.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع OLED بقياس 6.3 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1200 × 2640 بكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 460 بكسل في الإنش الواحد، إلى جانب دعم تقنية HDR، ما يعزز تجربة العرض في المحتوى المرئي والألعاب.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات MagicOS 10، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9500 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Arm G1-Ultra، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفيما يخص التصوير، زودت Honor هاتفها بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 و50 و50 ميغابيكسل، تضم عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ويضم منفذ USB Type-C، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمج أسفل الشاشة، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.