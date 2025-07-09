هونر تضرب بقوة بهاتفها الجديد.. أسرع وأقوى وأجمل

كشفت شركة هونر Honor عن هاتفها الجديد Honor X70، الذي يصنف كواحد من أفضل هواتف 5G المتاحة حالياً، بفضل مزيج متميز من التصميم الفاخر والمواصفات التقنية القوية التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي.

ويتميز هاتف Honor X70 بهيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار، بسماكة 7.7 ملم فقط ووزن 193 غرامًا، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الاستخدام، والشاشة تأتي من نوع TFT LCD بحجم 6.79 بوصة، ودقة عرض 2640 × 1200 بيكسل، مع تردد تحديث سريع 120 هيرتز، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ونقية، وكثافة بيكسلات تقارب 427 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Magic OS 9 المخصصة من Honor، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 القوي، مع معالج رسوميات Adreno 810 لتقديم أداء استثنائي في الألعاب والتطبيقات الثقيلة. يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتوفر بسعات 128 أو 256 جيجابايت.

أما الكاميرا الأساسية فهي بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بجودة 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية، بينما كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ما يلبي حاجات التصوير اليومية والبث المباشر بجودة عالية.

ويضم الهاتف أيضًا منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمة الإصبع المدمج لضمان أمان وسرعة فتح الجهاز، وأبرز ما يميز Honor X70 هو بطاريته الضخمة بسعة 8300 ميلي أمبير، تدعم شحن سريع بقوة 80 واط، ما يمنح المستخدم قدرة استخدام مكثفة لفترات طويلة مع إعادة شحن سريعة.

وبهذه المواصفات القوية والتصميم العصري، يثبت Honor X70 أنه من الهواتف الرائدة التي تقدم تجربة متكاملة لعشاق التكنولوجيا والاتصال السريع بشبكات 5G.

OnePlus تطلق ساعة ذكية جديدة بمواصفات تنافس الكبار!

أعلنت OnePlus عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Watch 3 بحجم 43 ملم، والتي تجمع بين التصميم الأنيق والمتانة العالية مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وهيكل من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.

وتتميز الساعة بشاشة AMOLED مشرقة بحجم 1.32 بوصة، عالية الدقة ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، لتوفر وضوحاً لا مثيل له. تعمل الساعة بنظام Wear OS ومعالج Snapdragon W5 Gen 1، مع ذاكرة داخلية 32 غيغابايت وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت، ما يجعلها قوية في الأداء وسلسة في الاستخدام.

وتأتي الساعة مزودة بمكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى، ومستشعرات دقيقة لمراقبة نبض القلب ومستوى الأكسجين في الدم، إضافة إلى بوصلة إلكترونية وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما تدعم الدفع الإلكتروني عبر NFC، وطارية الساعة بسعة 354 ميلي أمبير تضمن عمر استخدام طويل، والساعة متوفرة باللونين الأسود والفضي، بسعر منافس حوالي 250 يورو.