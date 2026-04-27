هونر تكشف عن «حاسب لوحي» بمواصفات منافسة

أعلنت شركة Honor عن إطلاق حاسب لوحي جديد يستهدف المنافسة ضمن فئة الأجهزة المتقدمة، حيث يأتي بمواصفات تقنية عالية وأداء موجه لمنافسة أبرز الحواسب اللوحية الحديثة.

ويتميز الجهاز بتصميم أنيق وهيكل نحيف بأبعاد 273.4/178.8/4.8 ملم، ووزن يبلغ 450 غرامًا، مع دعم لاستخدام لوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي مخصص للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

ويضم الجهاز شاشة من نوع OLED بقياس 12.3 بوصة، بدقة عرض 1920/3000 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، وسطوع مرتفع يبلغ 3000 nits، إضافة إلى دعم تقنية HDR Vivid لتحسين جودة عرض الصور ومقاطع الفيديو.

ويعمل الحاسب بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات MagicOS 10، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 829.

ويتوفر الجهاز بخيارات متعددة من الذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعات 8 و12 و16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت.

وعلى صعيد التصوير، يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 9 ميغابيكسل مخصصة لمكالمات الفيديو.

كما زُوّد الجهاز بنظام صوتي يضم 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ودعم لتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2.

ويحتوي الحاسب على بطارية كبيرة بسعة 10100 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي لشحن الأجهزة الذكية الأخرى بنفس القدرة.

هذا وتشهد سوق الحواسب اللوحية منافسة متزايدة بين الشركات العالمية، مع توجه واضح نحو تعزيز الأداء، وتحسين الشاشات عالية التردد، وزيادة قدرات البطاريات، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء والأداء متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات العمل والترفيه في جهاز واحد.