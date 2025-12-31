«هونر» تكشف عن هاتف جديد.. تصميم فاخر وأداء عالي

أعلنت شركة Honor عن إطلاق هاتفها الجديد الذي صُمم ليكون منافسًا مباشرًا لهواتف آيفون من آبل، مع التركيز على التصميم والأداء العالي لتلبية توقعات المستخدمين الباحثين عن تجربة فاخرة ومواصفات متقدمة.

ويتميز الهاتف بتصميم مستوحى من هواتف “آيفون-17″، خصوصًا في شكل الواجهة الخلفية والإطار الذي ثبتت فيه عدسات الكاميرا الرئيسية، ليجمع بين الجمال والأداء العملي.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، بدقة عرض 2700×1224 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة حوالي 437 بيكسل لكل إنش وسطوع يصل إلى 4000 nits، ما يوفر تجربة مشاهدة فائقة الوضوح وسطوعًا مثاليًا في جميع ظروف الإضاءة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 8500، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 غيغابايت، ما يضمن أداءً سريعًا واستجابة عالية لتطبيقات الألعاب والعمل المتعدد.

أما الكاميرا الأساسية فتأتي مزدوجة العدسة بدقة 50+5 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل لتوفير صور سيلفي واضحة.

ويضم الهاتف منفذي اتصال لشريحتي SIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمة الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، مع بطارية ضخمة بسعة 10080 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 80 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقوة 5 واط.

ويعد الهاتف خطوة قوية لشركة Honor لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، مع التركيز على الجمع بين التصميم الفاخر والمواصفات التقنية المتقدمة لمنافسة آبل وأبرز العلامات التجارية في هذا القطاع.