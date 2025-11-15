«هونر» تكشف عن هاتف جديد.. قدرات تصوير وتقنيات استثنائية

أعلنت Honor عن هاتفها الجديد Honor 500 Pro، الذي يعد من بين أبرز هواتف أندرويد المتطورة، مقدماً مزيجاً من الأداء الفائق وتقنيات التصوير المتقدمة التي تجعله منافساً قوياً في السوق.

وجاء الهاتف مزوداً بنظام كاميرا ثلاثية العدسة، بدقة 200+50+12 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل لتجربة تصوير سيلفي استثنائية.

ويتمتع الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار P68/IP69، وشاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة، بدقة عرض 1264×2736 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع أقصى يصل إلى نحو 5000 شمعة/م²، لتجربة مشاهدة سلسة ومشرقة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS 10، مدعوماً بمعالج Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite ومعالج رسوميات Adreno 830، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، ما يتيح أداءً فائقاً وتشغيل تطبيقات وألعاب ثقيلة بسلاسة تامة.

وتقدم Honor تجربة متكاملة للاتصال والأمان، مع منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2، وماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية NFC، وتحكم عن بعد عبر Infrared.

كما جهز الهاتف ببطارية ضخمة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي للأجهزة المحمولة بقوة 5 واط، لتغطية كافة احتياجات المستخدم اليومية.