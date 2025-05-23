«هونر وفيفو» تُشعلان سوق التقنية.. هاتف مخصص للتصوير وجهاز لوحي رائع

أعلنت شركتا Honor وVivo عن إطلاق منتجات تكنولوجية جديدة تضعانها في مقدمة المنافسة بسوق الأجهزة الذكية، حيث قدمت Honor هاتفها الجديد 400 Pro الموجه لعشاق التصوير، في حين دخلت Vivo بقوة إلى سباق الأجهزة اللوحية من خلال حاسبها iQOO Pad5 Pro

وحصل هاتف Honor 400 Pro على نظام كاميرات متطور يضم كاميرا أساسية ثلاثية بدقة (200+50+12) ميغابيكسل تشمل عدسات ultrawide وtelephoto، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية بدقة (50+2) ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 2800×1280 بيكسل وتردد 120 هيرتز، إلى جانب معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وخيارات تخزين 256 و512 غيغابايت، ويتميز الهاتف ببطارية قوية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع سلكي 100 واط ولاسلكي 50 واط.

من جهتها، طرحت Vivo حاسبها اللوحي iQOO Pad5 Pro الذي يتميز بهيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، مع شاشة IPS LCD قياس 13 بوصة بدقة 3096×2064 بيكسل وتردد 144 هيرتز ومعدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة/م².

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهات OriginOS 5 HD، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9400 ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 8 و16 غيغابايت وتخزين داخلي بسعات 256 و512 غيغابايت، كما زُود الحاسب بثمانية مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية ضخمة بسعة 12050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

وبهذه الإصدارات، تؤكد الشركتان التزامهما بتقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين، وتحديان بفعالية عمالقة السوق مثل آبل وسامسونغ في مجالي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.