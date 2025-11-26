«هونر وهواوي» تُشعلان سباق الأجهزة الذكية

شهد عالم التقنية خلال الساعات الماضية موجة من الإعلانات القوية من الشركات الصينية، حيث كشفت Honor عن ساعتها الذكية الجديدة Watch X5 بمواصفات منافسة، بينما تستعد هواوي لإطلاق واحد من أقوى الهواتف القابلة للطي لهذا العام وهو Mate X7، الذي يأتي بمواصفات استثنائية تضاهي كبريات الشركات.

Honor Watch X5: ساعة ذكية بتصميم متين وقدرات صحية متقدمة

كشفت شركة Honor عن ساعتها الجديدة Watch X5 التي تأتي بهيكل متين مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المقوّى والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وبوزن خفيف يبلغ 29 غرامًا بدون الحزام.

كما تتمتع الساعة بقدرات عالية من التحمل بفضل معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومعيار 5ATM للغوص حتى 50 مترًا تحت الماء.

الشاشة

نوع: AMOLED

الحجم: 1.97 بوصة

الدقة: 390×450 بكسل

التردد: 60 هرتز

تعمل باللمس الكامل

المستشعرات والوظائف الصحية

حساس نبضات القلب PPG

حساس قياس الأكسجين في الدم SpO₂

تتبع النشاط البدني والحركة وعدد الخطوات

تتبع النوم ومراقبة مؤشرات الصحة اليومية

الميزات الذكية

دعم NFC للدفع الإلكتروني

للدفع الإلكتروني Bluetooth 5.3

إمكانية إجراء مكالمات عبر البلوتوث

التحكم بكاميرا الهاتف عن بعد

دعم أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية

مايكروفون وسماعات مدمجة

منفذ شحن مغناطيسي

بطارية تعمل حتى أسبوعين مع وضع توفير الطاقة

السعر والتوافق

تتوافق مع هواتف Android و iOS

و ستُطرح عالميًا بسعر يقارب 70 دولارًا فقط

Huawei Mate X7: هاتف قابل للطي بواحدة من أقوى شاشات 2025

تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Mate X7، الذي يُصنّف من بين أفضل الهواتف القابلة للطي في السوق، مع تصميم فائق ومجموعة مواصفات رائدة.

التصميم والأبعاد

هيكل قابل للطي

الأبعاد عند الفتح: 156.8 × 144.2 × 4.5 مم

الوزن: 235 غرامًا

مقاومة الماء والغبار: IP58 / IP59

الشاشات

الشاشة الداخلية:

نوع: Foldable LTPO OLED

الحجم: 8.0 بوصة

الدقة: 2210×2416 بكسل

التردد: 120 هرتز

السطوع: 2500 شمعة

الشاشة الخارجية:

نوع: LTPO OLED

الحجم: 6.49 بوصة

الدقة: 1080×2444 بكسل

التردد: 120 هرتز

السطوع: 3000 شمعة

الأداء والعتاد

نظام التشغيل: HarmonyOS 6.0

المعالج: Kirin 9030 Pro

الرام: 12 أو 16 غيغابايت

التخزين: من 256 غيغابايت حتى 1 تيرابايت

الكاميرات

الكاميرا الخلفية الثلاثية:

50 ميغابيكسل (رئيسية)

50 ميغابيكسل (ultrawide)

40 ميغابيكسل (telephoto)

مستشعر ليزري + مستشعر عمق

الكاميرا الأمامية:

8 ميغابيكسل

تصوير فيديو 4K

البطارية والشحن

السعة: 5525 ميلي أمبير

شحن سريع: 66 واط

شحن لاسلكي سريع: 55 واط

مميزات إضافية

منفذ USB-C 3.1

ماسح بصمة جانبي

شريحة NFC

تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة

للتحكم بالأجهزة دعم شرحتين اتصال