هونر X7c.. التكنولوجيا بين يديك بسعر منافس

أعلنت هونر عن هاتفها الجديد X7c الذي من المتوقع أن يحقق مبيعات قوية بفضل مواصفاته المتقدمة وسعره المناسب، الهاتف يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وأبعاده 166.9/76.8/8.2 ملم، ويزن 193 غرامًا، ما يجمع بين المتانة والخفة في الاستخدام اليومي.

ويتميز الهاتف بشاشة TFT LCD قياس 6.8 بوصة، بدقة عرض 2412/1080 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 850 شمعة لكل متر مربع وكثافة 389 بيكسل لكل إنش تقريبًا، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 14 مع واجهة MagicOS 8، ويضم معالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen، ومعالج رسوميات Adreno 613، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، لتقديم أداء قوي يواكب التطبيقات والألعاب الحديثة.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل مع مستشعر لتحديد عمق الصورة، بينما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل، ما يوفر تصويرًا واضحًا وجذابًا للصور والفيديو.

ويشمل الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمة الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى بطارية سعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط، ما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون انقطاع.

ويعتبر هاتف هونر X7c خيارًا متوازنًا يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة والسعر المناسب، ما يجعله منافسًا قويًا في الأسواق.