هونغ كونغ تعلّق الدراسة خوفاً من تفشي فيروس كورونا

تعتزم هونغ كونغ تعليق الدراسة في جميع المدارس عقب الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أثار مخاوفاً من تفشي الفيروس في المدينة.

ونقلاً عن مصدر طبي، أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينع بوست” اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا بالفيروس، حسب “رويترز”.

وأعلنت هونغ كونغ، الخميس، عن 42 حالة جديدة، 34 إصابة منها منقولة محليًا، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه المدينة ارتفاعا ملحوظا في الإصابات المحلية.

ويبلغ العدد الإجمالي الإصابات في المدينة منذ أواخر يناير 1366، منها سبع وفيات.