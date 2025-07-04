هونور تطلق أنحف هاتف قابل للطي بالعالم.. وإنفينيكس تقدم خياراً اقتصادياً

شهد سوق الهواتف الذكية مؤخراً إعلانين بارزين، حيث كشفت هونور عن هاتفها الجديد Magic V5 الذي يتميز بتصميمه الفائق النحافة والتقنيات المتطورة، مما يعيد تعريف فئة الهواتف القابلة للطي. بالمقابل، قدمت إنفينيكس هاتف Hot 60i كخيار اقتصادي عملي يناسب المستخدمين الباحثين عن أداء متوازن بسعر معقول، مع مواصفات تلبي الاحتياجات اليومية.

هونور تطلق “Magic V5” كأنحف هاتف قابل للطي في العالم بقدرات متقدمة ومواصفات فائقة

كشفت شركة Honor عن هاتفها الجديد Magic V5، والذي أصبح رسميًا أنحف هاتف قابل للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 4.2 ملم فقط عند فتحه و8.8 ملم عند طيه، ما يجعله يتصدر من حيث التصميم النحيف ضمن فئة الأجهزة القابلة للطي.

ويتميز الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP58 وIP59، ويدعم استخدام القلم الذكي للرسم، الكتابة، والتحكم بالتطبيقات، مما يعزز من إنتاجية المستخدم وتجربته التفاعلية.

شاشات متطورة بأعلى مستويات السطوع والدقة

الشاشة الداخلية: Foldable LTPO AMOLED قابلة للطي قياس: 7.95 بوصة دقة: 2172×2352 بكسل تردد: 120 هيرتز سطوع أعظمي: يصل إلى 5000 شمعة/م

الشاشة الخارجية: LTPO OLED قياس: 6.43 بوصة دقة: 1060×2376 بكسل



أداء فائق بمعالج 3 نانومتر وواجهة MagicOS 9

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9، ويعتمد على معالج متطور من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Elite المبني بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 830.

ويوفر خيارات متعددة من حيث الذاكرة:

ذاكرة عشوائية: 12 أو 15 غيغابايت

12 أو 15 غيغابايت ذاكرة تخزين داخلية: تبدأ من 256 غيغابايت وتصل حتى 1 تيرابايت

كاميرات احترافية وتسجيل بدقة 4K

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات بدقة (50+64+50) ميغابكسل

ثلاثية العدسات بدقة (50+64+50) ميغابكسل تصوير فيديو: 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية

4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية الكاميرا الأمامية: 20 ميغابكسل

بطارية قوية وشحن فائق السرعة

يأتي الهاتف بنسختين من البطارية، سعة 5820 و6100 ميلي أمبير، تدعمان:

شحن سلكي سريع بقدرة 66 واط

بقدرة شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط

مزايا إضافية

منفذين لشريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 3.1

شريحة NFC

مستشعر Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد

Infinix تطلق هاتفها الجديد Hot 60i بسعر منافس ومواصفات جيدة

أعلنت شركة Infinix عن إطلاق هاتفها الجديد Hot 60i الذي يعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة XOS 15.1، مقدّمة خيارًا اقتصاديًا مع مواصفات تناسب المستخدمين الباحثين عن أداء جيد بسعر معقول.

تصميم ومتانة

يحمل الهاتف هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP64، مع أبعاد متوازنة تصل إلى (166×76.6×7.7) ملم، ووزن خفيف يبلغ 188 غرامًا، ما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

شاشة بحجم كبير وتجربة عرض سلسة

شاشة IPS LCD

قياس 6.7 بوصة

دقة عرض 1600×720 بكسل

تردد 120 هيرتز لتجربة استخدام انسيابية

معدل سطوع حوالي 700 شمعة/م²

أداء مناسب ومواصفات تقنية

معالج Mediatek Helio G81 Ultimate

معالج رسوميات Mali-G52 MC2

خيارات الذاكرة العشوائية: 4 أو 6 غيغابايت

سعة التخزين الداخلية: 128 أو 256 غيغابايت، مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSDXC

كاميرات تلبي الاحتياجات اليومية

كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل

ميزات إضافية وعمر بطارية قوي

منفذين لشريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 2.0

ماسح بصمات الأصابع

شريحة NFC للدفع الإلكتروني

للدفع الإلكتروني راديو FM

تقنية Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية

للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية بطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط

السعر والتوفر

تتوفر سلسلة Infinix Hot 60i بأسعار تنافسية تبدأ من حوالي 100 يورو، مما يجعلها خيارًا جذابًا في فئة الهواتف المتوسطة.