المفوضية تشارك في منتدى إفريقي.. توصيات لتعزيز «اقتراع المواطنين» خارج الحدود

شاركت المفوضية الوطنية للانتخابات في أعمال المنتدى القاري السنوي العاشر لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، الذي استضافته الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية يومي 6 و7 يوليو 2026، بمشاركة رؤساء وأعضاء هيئات إدارة الانتخابات من مختلف دول القارة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية متخصصة في الشأن الانتخابي.

ومثل المفوضية في المنتدى عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، حيث ناقش المشاركون هذا العام موضوع “تصويت المواطنين المقيمين في الخارج.. الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية”.

وتناول المنتدى سبل تطوير آليات تصويت المواطنين خارج بلدانهم، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في إدارة هذا النوع من العمليات الانتخابية، بما يدعم نزاهة الانتخابات ويوسع نطاق المشاركة السياسية.

وشهدت فعاليات المنتدى عددا من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تناولت التحديات التشريعية والإدارية واللوجستية والتقنية المرتبطة بتنظيم الاقتراع خارج الحدود، إضافة إلى بحث الحلول والابتكارات التي تساعد على رفع كفاءة إدارة هذه العمليات وتعزيز ثقة الناخبين.

ويعد المنتدى منصة قارية لتبادل الخبرات والمعارف بين هيئات إدارة الانتخابات الأفريقية، ويهدف إلى دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الانتخابية، وتطوير النظم والممارسات الديمقراطية في دول القارة.

واختتمت أعمال المنتدى بإقرار مجموعة من التوصيات ركزت على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بانتخاب المواطنين المقيمين في الخارج، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات بين الهيئات الانتخابية بما يدعم مشاركة المغتربين في الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وعلى هامش المنتدى، شارك عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في اجتماع الجمعية العامة لأعضاء رابطة هيئات إدارة الانتخابات في أفريقيا، الذي عقد في 8 يوليو 2026، وخصص لمناقشة الموضوعات التنظيمية المتعلقة بأعمال الرابطة، واستعراض خططها المستقبلية، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الأعضاء لتطوير الإدارة الانتخابية في القارة الأفريقية.

مكاتب الإدارة الانتخابية تواصل استعداداتها لانتخابات النقابات الفرعية للمعلمين

تواصل مكاتب الإدارة الانتخابية عقد اجتماعاتها التنسيقية ضمن خطة المفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير لانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين.

وتناقش الاجتماعات، بمشاركة رؤساء المكاتب والمنسقين، آخر مستجدات الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، إلى جانب متابعة تنفيذ المهام الموكلة واستكمال الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لضمان جاهزية المكاتب لتنظيم هذا الاستحقاق وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

كما تتناول اللقاءات آليات التنسيق بين مكاتب الإدارة الانتخابية والإدارات المختصة، ومراجعة خطط العمل الموضوعة، والتأكد من توفير جميع المتطلبات التي تضمن سير العملية الانتخابية بكفاءة، وفقا للائحة إجراءات الاقتراع والتعليمات المنظمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها المفوضية الوطنية للانتخابات لاستكمال مراحل الإعداد والتحضير، تمهيدا للإعلان عن مواعيد وأماكن الاقتراع الخاصة بالانتخابات.

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنجاز العملية الانتخابية وفق أعلى معايير المهنية والحياد، وضمان تنظيمها بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعتمدة.