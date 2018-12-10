هيئات رقابية وشخصيات بارزة تحضر احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

افتحت صباح أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بفندق راديسون بلو المهارى بطرابلس احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بتنظيم واشراف هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

حيث حضر فعاليات الاحتفالية عدد من أعضاء المجلس الرئاسي والبرلمان ورئيس هيئة الرقابة الادارية المكلف ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزيري التعليم والبحث العلمي والحكم المحلي وعدد من المسئولين والمهتمين بالمجال الرقابي.

هذا وتضمن البرنامج العام للاحتفالية عدد من الكلمات التي عبرت في مجملها على أهمية ودور المؤسسات في مكافحة الفساد الذي يهدد المجتمعات و يعد المقوض الرئيسي لكافة دعائم التنمية في شتى نواحي الحياة والعامل الأهم في إضعاف الإيرادات العامة للدولة وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقه الأفراد فيها.

كما تخلل البرنامج العام للاحتفالية فقرات منوعة منها الإعلان عن برنامج جائزة الموظف المتميز وتقديم بعض الورقات العلمية إلى جانب تكريم المتقاعدين والمتوفين من هيئة الرقابة الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال العام الماضي.