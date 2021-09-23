هيئة أعيان ومشايخ برقة تُؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ أدريس يحي البرعصي رئيس الهيئة.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي.

وشدّد رئيس الحكومة على أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار، مؤكدا على رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلاقات، وتحقيق الاستقرار.

وبدورهم أكد أعضاء الوفد، دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين.