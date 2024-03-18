هيئة أمن المرافق: المركزي لم يزود المصارف بالسيولة خلال شهر رمضان

قالت هيئة أمن المرافق والمنشآت، إن المصرف المركزي لم يلتزم بتعهداته التي قدمها قبيل دخول شهر رمضان، والمتمثلة بتزويد المصارف الفرعية بالسيولة اللازمة خلال الشهر الكريم.

ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن الهيئة قولها في بيان، أنه تم عقد لقاء مع مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في المصرف المركزي ومجموعة من مدراء المصارف العاملة في البلاد، الذين تعهدوا بتوفير السيولة للمواطنين قبل دخول شهر رمضان، وبناء عليه عقدت عدة اجتماعات مع جميع مدراء فروع الهيئة، للتأكد من جاهزيتهم لنقل وتوزيع السيولة بالسرعة المطلوبة عند توفر الإشعار من مصرف ليبيا المركزي.

وتابعت الهيئة أنه مع مضي أول أسبوع من الشهر الفضيل، تفاجئنا بعدم تنفيذ هذه الوعود، مطالبة الإدارة العليا في المصرف المركزي ببذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الوعود، ونبذ الخلافات وتجنيب المواطن البسيط هذه الصراعات.