هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 24 ألفا جندي في عمليتها العسكرية

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إنّ روسيا فقدت نحو 24 ألفا و900 جندي خلال عمليتها العسكرية التي بدأتها أواخر فبراير الماضي ضد بلادها.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أنّ الجيش الأوكراني تمكن أيضا من تدمير 199 طائرة، و155 مروحية، و1110 دبابات، وألفين و686 مركبة مدرعة، و502 مدفع، و171 راجمة صواريخ، و83 نظام دفاع جوي للقوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أنّ روسيا في حربها خسرت ، 1926 مركبة، و11 سفينة وزورقا سريعا، و324 طائرة دون طيار.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس الماضي مقتل ألف و351 من جنودها في حربها على أوكرانيا.​​​​​​​

وفي فبراير أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في سيادتها.