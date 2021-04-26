هيئة الأوقاف تبحث خطوات توفير اللقاح لحجاج بيت الله الحرام

التقى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني،بمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، وذلك لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بشأن توفير اللقاح لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وبحسب ما أفادت الهيئة، فإن الاجتماع يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية مع قرب موسم الحج من كل عام، وفي ظل ما فرضته جائحة كورونا من وجوب اتباع إجراءات احترازية، والتي كان من ضمنها أخذ اللقاحات الطبية.

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة وضع الحجاج الليبيين ضمن أولويات خطة المركز لتوفير التطعيمات اللازمة في وقتها.

من جانبه أكد الدكتور النجار أن إجراءت تطعيم الحجاج الليبين ستكون ميسرة في حال تم التأكيد على الاشتراطات الصحية المبكرة، لتحديد نوع اللقاح من قِبل منظمة الصحة العالمية، على أن يتم مخاطبة الجهات المسؤولة في بلاد الحرمين لمعرفة التعليمات الصحية والفنية.

وأوضح الدكتور النجار أنهم بصدد التواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمعرفة الرأي الفني، وأخذ الاستشارات اللازمة للوصول إلى القرار المناسب، واتخاد الترتيبات المتبعة لموسم الحج.

يُشار إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لم تنشر إلى الأن أي تعميم أو بيان بخصوص إجراءات الحج لهذا العام.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أنها على أتم الاستعداد لموسم الحج، وفي انتظار ما سيتم الإعلان عنه من قِبل الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية.