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هيئة الأوقاف تستعرض التوصيات والمقترحات في طباعة نسخة من المصحف الشريف

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 فبراير 2020 - 17:23
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ليبيا
اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة في الإعداد لطباعة النسخة الأولى للمصحف الشريف. [هيئة الاوقاف الإسلامية]

تواصل لجنة خبراء القرآن الكريم وعلومه، والمُكلفة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، اجتماعاتها الدورية، برئاسة فضيلة الشيخ عبد اللطيف الشويرف وعضوية عدد من المشايخ الفضلاء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن اللجنة تناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات ومقترحات إستعداداً لإعتمادها والعمل بها في طباعة نسخة من المصحف الشريف.

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يشار إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في الإعداد لطباعة النسخة الأولى للمصحف الشريف والتي سيتم طباعتها بإشراف من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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