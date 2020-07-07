هيئة الأوقاف تضع ضوابط احترازية لإقامة صلاة الفجر بالمساجد

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، بياناً اليوم الثلاثاء، بشأن السماح بعودة إقامة صلاة الفجر بالمساجد.

جاء ذلك بعد أن سمح قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 438 لسنة 2020، بإقامة صلاة الفجر مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحث البيان اللجان الإدارية بالمساجد وعموم المصلين على التقيد ببعض الضوابط التنظيمية والإحترازية بشأن عودة إقامة صلاة الفجر بالمساجد.

وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

فتح المسجد قبل صلاة الفجر بـ10 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ10 دقائق.

الوضوء في المنزل وقفل الحمامات والمواضئ الخاصة بالمسجد.

لبس الكمامة.

إحضار السجادة الخاصة.

غسل اليدين جيدا أو استعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده.

عدم التزاحم عند دخول المسجد أو الخروج منه.

ترك المعانقة والمصافحة.

حث المصلين على إبقاء مسافة متر بين كل مصل وآخر ووضع علامات لذلك.

عدم تداول المصاحف والكتب بين المصلين والاكتفاء بالقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال إذا لزم الأمر.