هيئة الأوقاف تعتمد برنامج «الصلاة نجاة» لإعادة فتح المساجد لأداء جميع الصلوات

أصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، القرار رقم (546) لسنة 2020 ميلادي، بشأن اعتماد برنامج “الصلاة نجاة” لإعادة فتح المساجد وإقامة الصلاة المكتوبة مع اتخاذ التدابير الاحترازية وتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

#قرار رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (546) لسنة 2020 ميلادي، بشأن اعتماد برنامج (#الصلاة_نجاة) لإعادة… Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Mittwoch, 7. Oktober 2020

هذا وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، قرارًا يأذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات.

واشترط القرار رقم 661 للعام 2020، عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بشأن حظر التجول، وتقرير بعض الأحكام بشأنها، وأيضًا الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك في حين، وجهت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة “كورونا” التابعة لحكومة الوفاق، كتابًا أمس الاثنين، إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالسماح بفتح المساجد، مع التقيد بالإجراءات الوقائية.

من جهتها حددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، موعد عودة الصلوات في المساجد بداية من صلاة عصر يوم الجمعة القادم.

#قرار المجلس الرئاسي رقم (661) بشأن الإذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات بشرط الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية… Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Dienstag, 6. Oktober 2020