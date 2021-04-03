هيئة الأوقاف تعلن عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وستنطلق المسابقة في الفترة من 5 من الشهر الجاري وتستمر حتى 11 من ذات الشهر بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وسيتنافس في المسابقة الفائزون في المسابقة التمهيدية التي كانت الهيئة قد نظمتها على مستوى مكاتب الهيئة.