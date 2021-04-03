هيئة الأوقاف تعلن عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

عين ليبيا | نُشر: السبت، 3 أبريل 2021 - 18:45 | آخر تحديث: 3 أبريل 2021 - 18:47 نُشر: السبت، 3 أبريل 2021 - 18:45
ليبيا
الهيئة العامة للأوقاف
الهيئة العامة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وستنطلق المسابقة في الفترة من 5 من الشهر الجاري وتستمر حتى 11 من ذات الشهر بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وسيتنافس في المسابقة الفائزون في المسابقة التمهيدية التي كانت الهيئة قد نظمتها على مستوى مكاتب الهيئة.

#الإعلان_العام (1/1) لـ #جائزة_الوحدة_الوطنية انطلاقًا من قول الله -جل وعلا-: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )،…

تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‏ في الخميس، ١ أبريل ٢٠٢١
آخر تحديث: 3 أبريل 2021 - 18:47
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