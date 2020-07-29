هيئة الأوقاف تُقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات العامة

أفادت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، بأنه بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا، التي بينت خطورة المرحلة الحالية والتي لا تخفى على جميع المواطنين متتبعي تقارير صعود مؤشر تفشي عدوى الفيروس في عدة مدن ومناطق ليبية.

وأشارت أيضاً إلى عدم التقيد بالإرشادات الاحترازية خاصة في هذه الأيام، ومما ما هو متعارف عليه ببلدنا من الترابط الاجتماعي الوثيق الذي من ضمنه المصافحة والمعانقة أثناء المعايدة وما قد يترتب عليه من انتقال العدوى بشكل كبير.

وانطلاقا مما جاء في شريعتنا الإسلامية السمحة التي من مقاصدها الحفاظ على الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: “لا ضرر ولا ضرار”ومن باب الحرص على سلامة الجميع.

عليه قد قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات العامة.

ونسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.