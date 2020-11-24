هيئة الأوقاف تنفي تعليق الصلاة في المساجد بسبب زيادة إصابات كورونا

نفت إدارة المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني تعليق الصلاة في المساجد من جديد بسبب المخاوف من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإدارة في تنويه اليوم الثلاثاء، التزام المساجد بما تعهدت به من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفندت الإدارة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الصلاة في المساجد، مؤكدة أن هذه الأخبار عارٍية عن الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.

ودعت إدارة المساجد إلى ضرورة تحري الدقة في ما يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الإشاعات وعدم المساهمة في نشر المعلومات غير الصحيحة.

هذا وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الاثنين، 707 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة وتماثل 712 حالة للشفاء.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُسجل أمس الاثنين، 707 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة وتماثل 712 حالة للشفاء. pic.twitter.com/IUceJewkOY — عين ليبيا (@EanLibya) November 24, 2020