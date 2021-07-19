هيئة الأوقاف تُحدد ضوابط إقامة صلاة العيد

حددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى، مشددة على ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية، لا سيما أثناء المعايدة، مع التأكيد على منع التصافح والتعانق لتقليل انتشار الجائحة، وحتى لا تكون هذه المناسبات الشرعية وسيلة لانتقال المرض بين عموم المسلمين.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم (604) لسنة 2021 على أن تكون صلاة عيد الأضحى “حصرا في الساحات، مع منع إقامتها في بالمساجد، حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من الجائحة”.

كما نصت المادة الثالثة من القرار، على أن “تقام الصلاة في وقت مبكر من نهار العيد، ويلزم الخطيب بتنبيه عموم المصلين قبل انتهاء الخطبة بعدم التصافح والمعانقة أثناء المعايدة، والاكتفاء بالمعايدة الشفوية”.

وحمَّلت المادة الرابعة من القرار كافة المسؤوليات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أي مآلات وبائية تؤثر على سلامة المجتمع لكل من يُخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في القرار.

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