هيئة الأوقاف تُطالب بتفعيل قانون معاقبة إٍساءة استخدام الإنترنت

قامت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بمخاطبة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بشأن تفعيل المادة 35 من قانون الاتصالات، التي تنص على معاقبة من يسيء استخدام الإنترنت.

وأِشارت الهيئة في رسالتها الموجهة لهيئة الاتصالات، إلى ضرورة حجب بعض المواقع، التي تسبب خطرًا وضررًا عظيمين على الفرد والمجتمع.

ومن بين المواقع التي طالبت الهيئة بحجبها:

المواقع الإباحية

مواقع الشيطان والإلحاد

مواقع الجماعات التكفيرية والإرهاب

وغير ذلك من المواقع التي تعود بالمفاسد على الناس.

كما طالبت الأوقاف بتشكيل لجان رسمية دائمة بالاشتراك مع هيئة الاتصالات؛ نظرًا لكثرة المواقع السيئة وانتشار الروابط الإلكترونية الخطيرة.

ونبهت الهيئة إلى خطورة الإقبال الكبيرة على الشبكة العنكبوتية؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لمجابهة خطرها.