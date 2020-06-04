هيئة الأوقاف تُعلن بدء إجراءات فتح المساجد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بدء إجراءات فتح المساجد في أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إن إجراءات فتح المساجد تأتي بعد منح اللجنة العليا لمكافحة مرض كورونا المستجد والمجلس الرئاسي الإذن بذلك بعد مراسلة الهيئة لهم بالضوابط المقترحة من قبلها.

وأشارت الهيئة إلى أن أول أيام الصلاة في المساجد سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وإلى ذلك الحين ستنشر الصفحات الرسمية التابعة للهيئة الآلية والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة للخبر بشكل تفصيلي.

ونوهت هيئة الأوقاف بأنه يحق لبعض البلديات استثناء مساجدها وفقا للوضع الوبائي داخلها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لمكافحة المرض ومكتب الأوقاف وعميد البلدية بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، بياناً بشأن تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، بشكل مؤقت اعتبارا من الـ16 من مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الخاصـة بمنع تفشـي مرض فيروس كورونا المستجد في ليبيا.