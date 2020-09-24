هيئة الأوقاف تُقدم مقترح لفتح المساجد في كل الصلوات

عُقد بمقر ديوان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في العاصمة طرابلس، اجتماع تشاوري ضم محمد احميدة العباني رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء الإدارات والمكاتب بالهيئة، مع الدكتور محمد عبد العاطي شمبش عضو لجنة الوبائيات المنبثقة عن اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على المقترح الذي تقدمت به الهيئة إلى اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا حول التصور العام لعودة فتح المساجد لكل الصلوات والترتيبات التي اتخذتها الهيئة لذلك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بهيئة الأوقاف.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة حرصه على عودة فتح المساجد كمرحلة أولى على أن تأتي فيما بعد عودة فتح مراكز التحفيظ للقيام بدورها في تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية كمرحلة ثانية، مع التأكيد على الالتزام بأخذ التدابير الوقائية ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمد شمبش، أبرز النقاط المهمة الكفيلة بتطبيق سُبل الوقاية من العدوى داخل المساجد من الناحية الطبية،

وقد قام أحمد الجليدي مدير إدارة الدراسات والتميز المؤسسي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بعرض الإجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة منذ بدء انتشار مرض فيروس كورونا على مستوى المكاتب التابعة للهيئة مع التأكيد على عدد من التوصيات التي تدعم رؤية الهيئة حول إعادة فتح المساجد وفق الضوابط الاحترازية.

وخلُص الاجتماع إلى رفع جميع المقترحات والتوصيات التي اتفق عليها إلى اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والتي بدورها سترفع المقترح إلى المجلس الرئاسي ليتم اعتماده وإصدار القرار المناسب لاستئناف عودة إقامة كل الصلوات بالمساجد.