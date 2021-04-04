هيئة الأوقاف تُناقش آلية تحكيم جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

عُقِد بمبنى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم أعضاء لجنة التحكيم بجائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم.

وناقش المجتمعون آلية التحكيم المتبعة بجائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي ستنطلق ابتداء من الغد، بقاعة فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وستنطلق المسابقة في الفترة من 5 من الشهر الجاري وتستمر حتى 11 من ذات الشهر بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.

وسيتنافس في المسابقة الفائزون في المسابقة التمهيدية التي كانت الهيئة قد نظمتها على مستوى مكاتب الهيئة.