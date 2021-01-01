هيئة الأوقاف تُناقش عودة افتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم

عقدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعاً أمس الخميس، لمناقشة عودة افتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وبحسب ما أفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذا يأتي بعد أن باشرت الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية طيلة الفترة الماضية في تطبيق برنامج “الصلاة نجاة” بعودة إقامة الصلاة بالمساجد وفق الضوابط الاحترازية، وبعد عديد المقترحات التي قدمتها الإدارات المختصة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والمراسلات التي وجهتها رئاسة الهيئة إلى الجهات الصحية المختصة بمجابهة جائحة كورونا، بشأن عودة فتح مراكز التحفيظ بشكل تدريجي.

وفي ذات السياق، تعتزم رئاسة الهيئة مطلع الأسبوع القادم إجراء اجتماع تشاوري مع استشاري الوبائيات باللجنة العلمية العليا لمكافحة جائحة كورونا الدكتور محمد شمبش، وذلك لمناقشة الترتيبات ووضع المقترحات اللازمة لعودة افتتاح مراكز التحفيظ وفق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، لاسيما بعد رجوع الدراسة النظامية بالمدارس.

وأكدت هيئة الأوقاف أن ما يُشاع عن افتتاح مراكز التحفيظ التابعة للهيئة بحكومة الوفاق لم يتقرر بعد، ولم تمنح اللجنة العليا الإذن بذلك، وعلى أمل أن تصل الهيئة لقرار بالاجتماع المعلن عنه، ليدخل الفرح والسرور على أهل القرآن وبما يضمن سلامة الجميع، ويكفل عدم إغلاقها مرة أخرى، بحسب الهيئة.