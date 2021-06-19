هيئة الأوقاف تُناقش مقترح قانون تجريم السحر

أُقِيم اليوم السبت، بمقر ديوان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في العاصمة طرابلس، ورشة عمل لمناقشة المقترح المقدم من الهيئة العامة للأوقاف بشأن قانون تجريم السحر.

وبحث المجتمعون مجموعة من الأهداف والنقاط التي تتعلق بمقترح مشروع قانون تجريم السحر والشعوذة، المقدم من الهيئة العامة للأوقاف إلى مجلس النواب.

كما تم التطرق إلى العوائق والعراقيل التي قد تواجه المقترح، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية.

إضافة إلى ذلك، تناقش الحاضرون مسألة ملاءمة المقترح وتوافقه مع المذهب الفقهي المعتمد في الدولة الليبية، ألا وهو المذهب المالكي.

كما أشير إلى عدد من البنود التي من شأنها أن تسهم في تقوية المقترح.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات والإضافات لدراستها مستقبلا في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

وضم الاجتماع كل من:

د. عبد المنعم الصرارعي، عميد كلية القانون بجامعة المرقب

أ.د محمود غنية، رئيس قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة بني وليد

د. مفتاح الرقيبي، عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس

د. فوزي أوليطي، عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس

أ. عبد الرؤوف النجار، محامي

أ. يحيى العباني، باحث قانوني

د. عبدالعظيم طبطابة، مدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف

أ. أحمد الجليدي، مدير إدارة الدراسات والتميز المؤسسي بالهيئة العامة للأوقاف

أ. صلاح بن علي الزاوي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بإدارة الشؤون الثقافية والدعوية بالهيئة العامة للأوقاف