هيئة الأوقاف تُهيب بإعلان التكبير في المساجد عبر مكبرات الصوت

أهابت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، بإعلان التكبير في المساجد عبر مكبرات الصوت.

وفي خطاب موجه إلى مدراء مكاتب الأوقاف وأعضاء اللجان الإدارية بالمساجد، لفتت الهيئة إلى تعظيم شعائر الله، وإظهار شعيرة التكبير العظيمة، وتذكير الناس بمشروعية هذه العبادة، وعلى غرار التكبير في عيد الفطر.

وأهابت الهيئة بإعلان التكبير في المساجد عبر مكبرات الصوت من بعد انتهاء صلاة الفجر بنصف ساعة إلى وقت حلّ النافلة بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، أي بعد مضيّ ثلث ساعة تقريباً من طلوع الشمس.

ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من عدم إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد فيكون وقت الذبح من حِلّ النافلة بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، أي بعد مضيّ ثلث ساعة تقريباً من طلوع الشمس.

وأشارت هيئة الأوقاف إلى أن هذا الوقت هو أفضل أوقات الذبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب شمس اليوم الرابع، والذبح في النهار أفضل من الليل.