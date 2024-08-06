هيئة الإشراف تتابع نشاط شركات التأمين بمنفذ «وازن- ذهيبة» الحدودي

أجرى المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب زيارة عمل إلى بلدية وازن، للوقوف على سير نشاط مكاتب شركات التأمين بمنفذ «وازن- ذهيبة» الحدودي الحدودي.

حيث عقد اجتماعاً مع عميد بلدية وازن، ورئيس المنفذ، بحضور عدد من مدراء شركات التأمين، وأعيان وحكماء المنطقة؛ وذلك لمتابعة تقديم الخدمات، وآلية استكمال إجراءات المسافرين.

كما بحث الحاضرون أوجه التعاون بين الوزارة والبلدية والأجهزة الأمنية والضبطية في تنظيم تنقل المسافرين وانسياب الحركة التجارية.

وأكد أحمد الديب على أهمية تقديم خدمة بطاقة التأمين العربية الموحدة للسيارات الليبية المسافرة إلى البلدان العربية، بما يسهم في تسهيل حركة الموطنيين .