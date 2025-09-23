هيئة الاتصالات تحتفي بنجاح «المؤتمر الليبي لتكنولوجيا المعلومات»

استقبل رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مهندس عبدالباسط الباعور، أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية للمؤتمر الليبي الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نسخته الثالثة، حيث أعرب عن شكره وامتنانه للجهود التي بذلوها في إنجاح فعاليات المؤتمر.

وأكد الباعور دور الهيئة الهام في رعاية والإشراف على مثل هذه المؤتمرات العلمية ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز مسيرة التطوير والابتكار في البلاد. كما شدد على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الفعاليات العلمية محليًا ودوليًا.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر انعقدت من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات في الجامعة المفتوحة، تحت رعاية الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وإشراف كلية الهندسة بجامعة طرابلس.