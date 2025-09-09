«هيئة الاتصالات» تطلق فعاليات مؤتمر ILCICT حول «الذكاء الاصطناعي»

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الليبي الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ILCICT)، الذي تنظمه الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بإشراف كلية الهندسة بجامعة طرابلس، تحت شعار: “الذكاء الاصطناعي وأثره على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

ويُعقد المؤتمر في مجمع قاعة المؤتمرات بالجامعة المفتوحة في طرابلس، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهندسين والباحثين المحليين والدوليين، إلى جانب ممثلين عن الوزارات، الجامعات، ومؤسسات الدولة ذات العلاقة.

وفي كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس الهيئة، أكد الدكتور عبدالقادر الزليتني، رئيس اللجنة التحضيرية الدائمة للمؤتمر، أن الهيئة تسعى إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية، ودعم اقتصاد وطني تنافسي.

وأشار الزليتني إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والجامعات ومراكز البحث، لبناء بيئة وطنية مؤهلة لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات واستكشاف فرص الذكاء الاصطناعي في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار.

ويتضمن برنامج المؤتمر عروضًا بحثية، ومحاضرات علمية، وورش عمل متخصصة، إلى جانب جلسات نقاشية حول الأمن السيبراني، وهندسة الشبكات، والاتجاهات المستقبلية في تقنيات المعلومات.