«هيئة البحث عن المفقودين» تبدأ تحقيقاً عاجلاً بموقع محتمل لمقابر جماعية في أبوسليم

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تلقيها عدة بلاغات من أسر مفقودين تفيد باحتمالية وجود مقابر جماعية داخل موقع سابق تابع لإحدى التشكيلات الأمنية في نطاق حديقة الحيوان ببلدية أبوسليم.



وأوضحت الهيئة أنها ستباشر أعمال البحث والكشف الميداني في الموقع بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد تكليفها من النيابة العامة، باستخدام فرق متخصصة وأجهزة مسح حديثة، وذلك بناءً على البلاغات المقدمة وإحالتها من النيابات المختصة.

ودعت الهيئة أهالي المفقودين الذين لم يتواصلوا معها بعد إلى تقديم بياناتهم وبلاغاتهم عبر القنوات الرسمية، دعمًا لجهود البحث والتحقيق، مؤكدة التزامها بحق الضحايا وذويهم في معرفة مصير أبنائهم، وستوافي الرأي العام بنتائج أعمالها فور استكمال الإجراءات القانونية والفنية.

وفي سياق متصل، باشرت فرق الهيئة عملها فور تلقيها بلاغًا من نيابة مصراتة بالعثور على 30 جثمانًا مجهول الهوية على شاطئ البحر، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة وأخذ عينات لمطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة لدى الهيئة.

وتم دفن 17 جثمانًا في مقبرة أبوقرين بمدينة مصراتة، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية للجثامين المتبقية، وسيتم إحالة تقرير المطابقة النهائية إلى مكتب النائب العام.