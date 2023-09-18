هيئة البحث عن المفقودين ترسل فرقاً جديدةً إلى المنطقة الشرقية

أرسلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، صباح اليوم الإثنين، باقي فرقها الميدانية إلى المنطقة الشرقية، للانضمام إلى زملائهم في مواصلة العمل في مساعدة الناس المتضررين من الإعصار المدمر “دانيال”، الذي ضرب بعض المدن الشرقية الأسبوع الماضي.

وتهدف هذه الفرق إلى مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين جراء الإعصار، الذي تسبب في مقتل وفقدان الآلاف وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.

ويأتي إرسال هذه الفرق في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتقديم المساعدة للمواطنين المتضررين من الإعصار.