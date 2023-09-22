هيئة التضامن الاجتماعي تقف على احتياجات المتضررين من الفيضانات بالمنطقة الشرقية

زار وفد من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، عدداً من المناطق المتضررة من العاصفة الجوية في شرق ليبيا، للوقوف على احتياجات العائلات المتضررة من الفيضانات.

وفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” زار الوفد مخيم الإغاثة داخل فرع الهيئة بمدينة درنة، والتقى بالعائلات المتضررة، واستمع إلى احتياجاتهم، كما زار الوفد مدينة سوسة، واطلع على وضع العائلات المتضررة هناك، رفقة مجلسها البلدي.

وفي ختام الزيارة، زار الوفد مخزن الطوارئ للإغاثة بمدينة البيضاء، للاطلاع على كيفية توزيع الإغاثة على المنكوبين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وأكّدت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من السيول والفيضانات في شرق ليبيا.