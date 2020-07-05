هيئة الثقافة تُدين ربط صورة شيخ الشهداء ورئيس النظام المصري

أصدرت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، بياناً اليوم الأحد، بشأن وضع صورة شيخ المجاهدين عمر المختار مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، جنباً إلى جنب في العمل الغنائي الأخير للفنانة السورية أصالة نصري.

وأدانت الهيئة بأشد العبارات ما قامت به الفنانة أصالة نصري من ربط صورة المجاهد عمر المختار والرئيس المصري في أغنيتها الأخيرة “الحب والسلام”.

وقالت الهيئة إن ما قامت به نصري إهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة العربية.

وأضاف البيان: “إن شخصية المجاهد عمر المختار لا تقارن بمجرم حرب قتل أبناء شعبه، واستولى على السلطة بالسلاح، وساهم بكل الطرق في دعم المطلوب للعدالة خليفة حفتر، بل شارك في قتل الليبيين بقصف عديد المدن بالطائرات”.

وأشارت هيئة الثقافة إلى أنها لن تتهاون مع ما قامت به الفنانة أصالة نصري، وستتقدم بشكوى رسمية ضدها في القضاء المحلي والدولي، ولدى نقابة الفنانين.

هذا وأثارت الأغنية الأخيرة التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة نصري “الحب وسلام”، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وأشعلت الأغنية، غضبا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور صورة الريس المصري عبد الفتاح السيسي بجانب شيخ الشهداء المجاهد الليبي عمر المختار، خلال الفيديو كليب.

وأثارت الأغنية حفيظة النشطاء على مواقع التواصل لاحتوائها على عدد من صور الحكام مثل صورة آل سعود التي ظهرت تزامنا مع غناء أصالة وهي تقول: «أنا خليفة ربنا بعملي وإيماني.

واعتبر النشطاء أن تلك الصور المرفقة مع تلك الجُمَل تحديدا، هي نوع من التأطير لتوجيه الجمهور، واصفين انبثاق صورة السيسي عن شيخ المجاهدين الليبي عمر المختار، بأنها «وقاحة».

وكتبت الصحفية والناشطة الفلسطينية منى حوا عبر حسابها على تويتر:

كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة"أنا السلام"!تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ! pic.twitter.com/bJGYbBqHsw — مُنى حوّا (@MunaHawwa) July 4, 2020

واستنكر النشطاء مساواة الأغنية بين عمر المختار ونضاله لتحرير شعبه وبين السيسي وجرائمه في حق شعبه، متسائلين: ♫كيف لمغنية سورية هربت من بطش النظام في سوريا، أن تتغنى بجرائم ديكتاتور آخر في مصر؟».

#اصالة_نصري عاملة فيديو كليب بعنوان " الحب والسلام"، ظهر في الكليب صورة للسيسي بجانب عمر المختار

شو هالتناقض والوقاحة هاي من أصالة؟ بتساوي بين عمر المختار القائد والزعيم بواحد بلحة عرص زي السيسي؟

مش على أساس طلعتي من سوريا لأنك ضد بشار الأسد بتروحي ع مصر عشان تعرصي وتسحجي لبلحة! pic.twitter.com/rMX8kGoJo6 — مش هيك (@meshhek) July 4, 2020

كما انتقد آخرون إرفاق جملة «أنا الحب والسلام» مع صورة أنور السادات، واصفين الأخير بأنه «عراب معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد النشطاء أن تدخلات أصالة في السياسة وإدلاءها بعدة تصريحات سياسية مؤخرا ودعمها لنظام السيسي، قد خيب آمالهم بشدة، مشيرين إلى أن الأغنية الأخيرة هي أكبر إخفاقات أصالة، وفق تقديرهم.

أما الناشط الليبي إبراهيم قصودة، نشر أغنية أصالة وعلق عليها بالقول: “شعبة الإعلام في المخابرات الحربية المصرية تصدر ألبوم غنائي يضع سفاح القاهرة السيسي مع سيدي عمر المختار آمر الجناح العسكري للحركة السنوسية ولا يضع صورة لمجرم الحرب حفتر.. رسالة واضحة بأن حفتر ليس له أي دور نهائي مجرد ممهد للاحتلال الروسي بمباركة إسرائيلية”.

#شاهد بالفيـديو شعبة الاعلام في المخابرات الحربية المصرية تصدر البوم غنائي يضع سفاح القاهرة #السيسي مع سيدي عمر المختار امر الجناح العسكري للحركة السنوسية ولا يضع صورة لمجرم الحرب #حفتر رسالة واضحة بان حفتر ليس له اي دور نهائي مجرد ممهد للاحتلال الروسي بمباركة إسرائيلية . pic.twitter.com/ZEEO7DdXYb — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) July 4, 2020

وكتبت الإعلامية حياة اليماني ساخرة على حسابها في تويتر:” سمك لبن تمر هندي، هذا هو ما قررت أصالة أن تقدمه في العمل المشوه المسمى أغنية، الأحمق فقط يا ست أصالة هو من يضع صورة عسكري منقلب قاتل في نفس الكادر مع مناضل له تاريخ من الشرف والكرامة ولا يفعل ذلك إلا فاسد يضع السم في الحب والسلام ويريدنا أن نبتلعه ولكننا لن نفعل”.

سمك لبن تمر هندي، هذا هو ما قررت #أصالة أن تقدمه في العمل المشوه المسمى أغنية، الأحمق فقط يا ست أصالة هو من يضع صورة عسكري منقلب قاتل في نفس الكادر مع مناضل له تاريخ من الشرف والكرامة ولا يفعل ذلك إلا فاسد يضع السم في #الحب_والسلام ويريدنا أن نبتلعه ولكننا لن نفعل pic.twitter.com/l4oeSO7Mff — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) July 4, 2020

كما علقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس: “ما فهمنا والله.. مو على أساس الأسد دكتاتور.. تغنين للسيسي.. معقول يكون أكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الأسد ونحن مو عارفين؟”.

ما فهمنا والله! مو على أساس الاسد دكتاتور؟؟ تغنين للسيسي؟ معقول يكون اكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الاسد ونحن مو عارفين؟؟ pic.twitter.com/CVCIDCQDEH — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 4, 2020

وعلق أحد رواد تويتر: “عندما ظهرت على قناتي الجزيرة والعربية وقنوات أخرى وهي تتحدى نظام الأسد وتغني أغنية الكرسي التي لحنتها بنفسها لأنها لم تجد شجاعا يلحنها، كانت وقتها قد حازت على احترام جميع شرفاء العالم، أما اليوم وهي تغني للأنظمة المجرمة تحت التهديد أو عن قناعة، فقد سقطت سقطة أوصلتها قعر الخسة”.

غضب واسع بعد إنتاج المخابرات الحربية المصرية عملاً فنياً بعنوان (الحب والسلام)، غنّته "أصالة نصري"..

حيث اُدرجت فيه صورة السفاح الخائن عبدالفتاح #السيسي إلى جانب الشيخ المجاهد #عمر_المختار رحمه الله..

وفي الخلفية تغني: (أنا خليفة ربنا) !pic.twitter.com/1rb6llzCsH — نحو الحرية (@hureyaksa) July 4, 2020

أتعجّب إستمرار أصالة في التدخل في الشأن السياسي حتى بعدخسارتها لقاعدةجماهيريةكبرى ، مازالت مستمرةفي مثل هذهالتصرفات أتذكّر مرّة كان لهاحفلة في قرطاج بعد الثورة كان المسرح تقريبا شبه فارغ لتصريحاتها السياسية المستفزّة و من يومها أصالة لم تعد لتونس واقتصرت حفلاتها على الخليج !! — عزّة✨ (@azzasouebni) July 4, 2020

كليب أصالة الجديد خذلنى وأنا كنت مستياه جداً ومتابعة.. مجمعة طغاة مع ناس عظيمة رغم إن أحد أسباب عشقى ليها أفكارها ونصرتها للحق برغم الهجوم والبهدلة اللى بتتعرضله💔 — amany zihery (@amanyzihery) July 4, 2020

أصالة صوت قوي وكل الوطن العربي يشهد على ذلك.. لكن ماالجدوة من أن تقف ضد عصابات الأسد المجرمة وتقف بجانب السيسي المجرم وكلنا نعلم أن السيسي المجرم هو وبشار المجرم وجهان لعملة واحدة — marmour_12 (@marmour_12) July 4, 2020

ملاحظة متأخرة على الكليب! مرقت صورة رئيس عربي إلى جانب صورة أحد أعظم رموز المقاومة ضد الاحتلال/ القائد الشيخ الشهيد #عمر_المختار. صورة هذا الرئيس العربي ترمز إلى أكبر إخفاقات (أصالة) التي لطالما احترمت مواقفها الإنسانية والسياسية سابقًا. المجد للأوطان لا للأنظمة.#الحب_والسلام https://t.co/9OAr3iGGyC — Sireen Harb™ (@sireen_ghaith) July 4, 2020