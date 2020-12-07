هيئة الثقافة تُنظم معرضاً للكتاب خلال الفترة ما بين 24 – 31 ديسمبر الجاري

أعلنت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، عن تظيم الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب خلال الفترة ما بين 24 – 31 ديسمبر الجاري، بأرض المعارض في العاصمة طرابلس.

وأفادت الهيئة في مشنور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا التنظيم يأتي تزامنا مع احتفالات الشعب الليبي بذكرى عيد الاستقلال التاسع والستين، وتحت شعار “وتستمر الحياة”.

ونوهت إلى أن الدعوة مفتوحة للمشاركة لدور النشر، والمؤسسات العامة ذات الصلة بالكتاب، والمكتبات الخاصة.

هذا وسيواكب فعاليات هذه التظاهرة برنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن توقيع مجموعة من الإصدارات، وقراءات شعرية وقراءات في كتب، ومعرضا للفنون التشكيلية، والصور الفوتوغرافية، وندوات فكرية، وعروضا مسرحية