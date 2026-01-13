هيئة الحج تحدد «الاشتراطات الصحية» لموسم 1447هـ

أوضح النائب الأول لرئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الدكتور صبري البوعيشي الاشتراطات الصحية المعتمدة لموسم حج هذا العام 1447هـ – 2026م، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يوفق ويقبل جميع الحجاج.

وأكد الدكتور البوعيشي على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية لضمان سلامة الحجاج وسير مناسك الحج بيسر وأمان، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتنسيق مع الجهات الصحية السعودية وتوفير الدعم اللازم للحجاج الليبيين خلال أداء المناسك.

هذا وتعد ليبيا من الدول التي ترسل أعدادًا كبيرة من الحجاج سنويًا، وتعمل الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على تنظيم الرحلات وتقديم التسهيلات الصحية والإدارية لضمان تجربة حج آمنة وميسرة.

ويأتي إعلان الاشتراطات الصحية في إطار جهود الهيئة للوقاية من أي مخاطر صحية محتملة، خاصة مع استمرار التحديات المتعلقة بالأوبئة، مما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة الحجاج وتأمين سلامتهم أثناء أداء المناسك.

الدكتور صبري البوعيشي، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، يوضح للمواطنين الاشتراطات الصحية المعتمدة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦