«هيئة الحج» تحدد شروط التسجيل لموسم الحج

حرصًا من الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على تنظيم إجراءات التسجيل وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، نبهت الهيئة المواطنين الراغبين في المشاركة بموسم حج هذا العام 1447هـ – 2026م إلى ضرورة الالتزام بالشروط التالية، والتي تُعد أساسية لقبول الطلب واستكمال إجراءات الفائزين بالقرعة:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية. أن يكون لم يسبق له أداء فريضة الحج، سواء على حسابه الخاص أو ضمن حجاج الحملة الليبية. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة. أن يكون المتقدم صحيًا ومعافى من الأمراض العقلية والنفسية، والأمراض السارية والأوبئة، وعمليات القلب المفتوح، وغسيل الكلى، والأورام، وألا يعاني من فقدان الذاكرة الجزئي أو الكلي، وفقًا للاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية. أن يخضع الفائز للكشف الطبي الذي تحدده الهيئة. أن يكون حاصلًا على جواز سفر إلكتروني ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ التاسع من ذي الحجة. قبول السفر والإقامة والنقل وفق برنامج تسفير الحجاج في مجموعات إشرافية. لن يتم تسجيل النساء دون محرم شرعي. عدم قبول أي تنازل أو استبدال لأي سبب. أن يكون رقم الهاتف المستخدم في التسجيل مرتبطًا بالرقم الوطني. الاحتفاظ برقم التسجيل. استكمال إجراءات الفائزين بالقرعة قبل التاريخ الذي ستعلنه الهيئة عبر وسائل التواصل الرسمية.

وشددت الهيئة على استبعاد أي متقدم يخالف أحد هذه الشروط.