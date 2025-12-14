«هيئة الحج» تحدد مواعيد التسجيل لموسم 2026

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن الانطلاق الفعلي للتسجيل في قرعة موسم الحج للعام 1447هـ – 2026، داعية المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل تتم حصريًا من خلال منصة الحجاج الإلكترونية، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مشيرة إلى أهمية متابعة المنصة للاطلاع على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بإجراءات القرعة.

ويبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 ويستمر حتى يوم الإثنين 5 يناير 2026، وفق منصة حكومتنا.

🔗 رابط منصة التسجيل: https://hajjaj.hajj.gov.ly