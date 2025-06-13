هيئة الحج تستعد لاستقبال أولى طلائع الحجاج الليبيين في المدينة المنورة

عقدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا اجتماعًا تحضيريًا في المدينة المنورة، استعدادًا لاستقبال أولى طلائع الحجاج الليبيين، الذين من المقرر أن يصلوا مساء اليوم إلى مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأعربت الهيئة عن أمنياتها بوصول الحجاج بسلام وأمان إلى مقرات إقامتهم، سائلة الله أن يتقبل منهم حجهم وأعمالهم وزيارتهم.

ويأتي هذا في إطار ترتيبات موسم حج 1446هـ، الذي تباشر فيه البعثة الليبية تنظيم الاستقبال والإقامة والخدمات اللوجستية لضمان راحة الحجاج طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وتُعد المدينة المنورة المحطة الأولى للحجاج القادمين من ليبيا هذا العام، ضمن خطة تفويج وضعتها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لضمان سلاسة حركة الحجاج وتنظيم استقبالهم في الأماكن المقدسة.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن استعدادات مبكرة باشرتها الهيئة منذ أشهر، حيث جرى تشكيل لجان ميدانية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج الليبيين، بدءًا من الاستقبال، ومرورًا بالإقامة والتنقل، وانتهاءً بأداء المناسك في يسر وأمان.

ويبلغ عدد الحجاج الليبيين هذا الموسم قرابة 7,000 حاج، تم توزيعهم على رحلات جوية مجدولة عبر مطارات ليبية متعددة، وقد حرصت الهيئة على توفير مرافق خدمية وطبية وإدارية تراعي خصوصية الحاج الليبي، ضمن بعثة رسمية تضم فرقًا متخصصة في الشؤون الدينية والإرشاد والتوجيه.

وتؤكد الهيئة أن جهودها متواصلة لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالحجاج، سواء من الناحية التنظيمية أو الروحية، إيمانًا منها بعِظم هذه الشعيرة، وضرورة توفير الأجواء الإيمانية واللوجستية التي تليق بها.