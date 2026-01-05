«هيئة الحج» تمدد فترة التسجيل في القرعة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن تمديد فترة التسجيل في قرعة موسم حج 1447هـ – 2026م، لتستمر حتى يوم السبت 10 يناير 2026م، داعية المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج إلى الإسراع بإدخال بياناتهم عبر منصة “حجاج” قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكدت الهيئة على أهمية التسجيل المبكر لضمان الدخول في القرعة، مشيرة إلى أن تمديد الفترة يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة وتنظيم إجراءات الحج بشكل سلس ومنظم.

وتعد قرعة الحج أحد الإجراءات التنظيمية السنوية التي تعتمدها ليبيا لتوزيع حصص أداء مناسك الحج بين المواطنين وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.

ويأتي هذا التمديد ضمن جهود الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الموسم، وهو جزء من استراتيجية الهيئة لتطوير خدمات الحج والعمرة ورفع مستوى التنظيم الإداري والخدمي.