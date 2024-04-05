«هيئة الحج» تناقش كل ما يخصّ «حجاج درنة» المتضررين جرّاء الفيضان

عقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة المهندس بلقاسم خليفة، اجتماعاً مع رئيس لجنة الحج الدكتور صبري البوعيشي، لمناقشة كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام من المتضررين في مدينة درنة الذين ستنطلق رحلتهم من مطار مرتوبة الدولي في مدينة درنة.

وناقش الاجتماع آليات توفير كافة سُبل الراحة والرعاية الصحية لهم وتسهيل إجراءاتهم الروتينية في الرحلات الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، تأتي هذه المبادرة من مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة لتخفيف المعاناة على المواطنين بعد فيضان درنة الذي ضرب المدينة شهر سبتمبر الماضي.

وكان نائب رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة- رئيس لجنة الحج الدكتور صبري البوعيشي، قد أعلن في وقت سابق تخصيص 500 مقعد من مقاعد حجاج بيت الله هذا العام لمتضرري درنة غير الذين وقعت عليهم القرعة.