«هيئة الحج» توضح ترتيبات موسم 1447هـ – 2026م

قدّم نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الدكتور صبري البوعيشي، توضيحات للمواطنين بشأن ترتيبات موسم الحج لهذا العام 1447هـ – 2026م.

وأكد البوعيشي أن الهيئة تتابع جميع تفاصيل الموسم أولاً بأول، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل تسير وفق الإجراءات المنظمة، وسيتم الإعلان عن كافة المستجدات والقرارات المتعلقة بالموسم في وقتها المناسب لضمان تنظيم الرحلة وراحة الحجاج.

وشدد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تصدرها الهيئة لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة لجميع المواطنين.

تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦