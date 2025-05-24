هيئة الحج تُعلن جاهزية مخيمات عرفات لاستقبال حجاج ليبيا

أعلنت لجنة المشاعر المقدسة التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بدولة ليبيا، عن استكمال التجهيزات النهائية لمخيمات عرفات، التي سيقيم فيها الحجاج الليبيون خلال وقوفهم بعرفة، ضمن موسم حج 1446 هـ.

وأكدت اللجنة أن المخيمات تم إعدادها بمواصفات عالية، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لحجاج بيت الله الحرام، وتشمل: أماكن مبيت مكيفة ومجهزة بشكل مريح ومنظم، استراحات بين الخيام لتوفير أجواء هادئة ومريحة للحجاج، عيادات طبية مجهزة، وعربات نقل سريعة للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، دورات مياه حديثة وعالية الجودة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة روحانية وخدمات متكاملة لحجاج ليبيا الكرام، بما يليق بمكانة الركن الخامس من أركان الإسلام.

#لجنة_المشاعر_المقدسة باشرت لجنة المشاعر المقدسة أعمالها منذ عدة أيام، في تجهيز مخيم عرفات، حرصًا منها على توفير بيئة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في السبت، ٢٤ مايو ٢٠٢٥