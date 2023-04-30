هيئة الحج تُعلن عدد الحجاج الليبيين هذا العام

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الأحد، أن عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 1444هـ/ 2023م سيكون 7800 حاج.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي حول الفئات المستهدفة بالحج لهذا العام، إن العدد المتبقي من قرعة حج العام 2020 سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام.

وأضافت أن المسجلين بقرعة الحج للعام 2021 ستجرى قرعة فيما بينهم الأيام القليلة القادمة، لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية، مؤكدة أن من لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيحفظ حقهم لموسم العام القادم 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين يتجاوز 1000 حاج تقريبا من الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.