هيئة الحج والعمرة: عدد الحجاج المستهدف 3531 وتكلفة الحجة 6500 دولار

كشفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تكلفة الحج لهذا العام والتي قالت إنها لا تتعدى 6500 دولارا للحاج الواحد قبل أن تحدد الحكومة شكل الدعم التي ستقدمه لتخفيف أعباء وقيمة الحج.

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنها ستجري قرعة الحج الاثنين القادم عبر تنسيقات الحج الـ 16 في الفترة بين الساعة 10 صباحا و ال 1 ظهرا

وحول شروط الحج هذا العام فقد قررت السعودية بحسب الهيئة تحديد عدد الحجاج في ليبيا بنحو 3531 حاج ستستثني الهيئة كل من سبق له أداء مناسك الحج عن السنوات الماضية، وتحديد الأعمار المستهدفة بأقل من 64 سنة

وتابعت الهيئة أن تسعى في أن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، من الحجاج الذين لم يقوموا بالحج في السنوات الماضية، وأن تكون ظروف أداء مناسك الحج جيدة ومناسبة.

وأوضحت الهيئة أنّ قرار استبعاد الحجاج السابقين من الدخول في قرعة الحج هذا العام، جاء عقب اجتماع الهيئة مع رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، مجددا التأكيد بأنّ القرار استثنائي لهذا العام فقط.

وأضافت الهيئة أنّه جرى تقديم التكلفة لهذا العام لمجلس الوزراء، والذي قرر دعم الحجاج هذا العام، مشيرة إلى أنّ حجم الدعم والكيفية سيتحدد الأيام القادمة.

وفي سياق منفصل، ذكرت الهيئة عزمها إطلاق بوابة إلكترونية عقب موسم الحج، وذلك لأداء مناسك العمرة، حيث أن البوابة ستسهل للمعتمرين إجراءات السفر والتنقل لأداء العمرة وستقضي على السمسرة في الوقت نفسه، وستتولى مسؤولية تنظيم العمرة مع بقاء الشركات الخاصة.