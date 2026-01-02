موسم الحج «1447هـ».. فرصة أخيرة للراغبين في التسجيل!

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن تبقّي ثلاثة أيام فقط على إقفال باب التسجيل في قرعة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، داعية جميع الراغبين في الترشح إلى الإسراع باستكمال إجراءاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل اقتربت من مراحلها الأخيرة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي استبعاد أي طلب يصل بعد إقفال المنظومة، معتبرة أن الالتزام بالمواعيد شرط أساسي لضمان مشاركة الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم.

وأشارت الهيئة إلى أن القرعة تأتي في إطار جهودها لتوفير تنظيم دقيق وعادل لاختيار الحجاج، مع مراعاة الشروط الصحية والإجرائية اللازمة، بهدف تسهيل تجربة الحج وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

هذا وتعد قرعة الحج من الآليات الرسمية المعتمدة في المملكة لاختيار الحجاج بشكل عادل ومنظم، خاصة مع ارتفاع أعداد المتقدمين مقارنة بالحصة المحددة لكل منطقة أو قطاع.

وتتيح هذه المنظومة للمتقدمين فرصة متابعة طلباتهم إلكترونيًا، كما توفر الهيئة خدمات دعم وإرشاد لضمان استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحقق من البيانات الشخصية والصحية، قبل إجراء القرعة واختيار أسماء الفائزين لأداء مناسك الحج في الموسم الحالي.