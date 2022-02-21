هيئة الدستور: تصريحات ويليامز حول المسار الدستوري تعد خرقا للالتزامات الدولية

قالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنّ تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بشأن المسار الدستوري خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تعد خرقا للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة.

وتابعت الهيئة التأسيسية أنّ هذه التصريحات تعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، والاتفاق السياسي، مشيرة إلى أنّ نهج ويليامز غير محايد، بقفزها على المسار الدستوري.

وأضافت الهيئة التأسيسية أنّ ويليامز تتبنى رؤية أطراف سياسية بعينها، مؤكدة الهيئة تمسكها بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته.

وذكرت الهيئة التأسيسية أنّ شرعية ومشروعية أعمالها لا تُكتسب من اعتراف البعثة الأممية، وإنما تستمدها من إرادة الشعب الليبي الذي انتخبها.

وأشارت الهيئة التأسيسية أنّ البعثة الأممية تتعمد تجاهل الاستحقاق الدستوري، وتتقصد عدم فتح قنوات تواصل مع الهيئة أو إشراكها في أي حوارات، ودأبت على خلق مسارات بديلة تطيل أمد الأزمة وتدفع نحو الاستمرار في المراحل الانتقالية